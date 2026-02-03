Dopo aver vinto il titolo italiano Under 23 a Brugherio, Elisa Ferri si è fatta notare anche ai mondiali in Olanda. L’atleta valdarnese ha concluso la gara al decimo posto, dimostrando ancora una volta il suo talento nel ciclocross.

AREZZO Dopo aver confermato il proprio dominio nel ciclocross nazionale conquistando il titolo italiano Under 23 sul tracciato di Brugherio, Elisa Ferri è stata protagonista anche con la maglia della nazionale azzurra. La ciclista, classe 2007, nata a Montevarchi ma residente a San Giovanni Valdarno è stata autrice di una prova mai in discussione nella gara che assegnava il tricolore, imponendo il proprio ritmo e chiudendo in solitaria. Alle sue spalle si è piazzata Gaia Santin, staccata di circa due minuti, mentre il terzo gradino del podio è andato a Beatrice Fontana, compagna di squadra della vincitrice, giunta al traguardo con un distacco di quattro minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CICLOCROSS: l’atleta valdarnese ancora protagonista ai mondiali in olanda dove è giunta decima al traguardo. Elisa Ferri conquista il titolo italiano under 23 e vola anche con la maglia azzurra

Elisa Ferri, giovane ciclista valdarnese, si conferma ancora una volta protagonista nel ciclocross, conquistando il suo settimo titolo tricolore consecutivo.

Leonie Bentveld si aggiudica la medaglia d'oro nella categoria U23 ai Mondiali di ciclocross che si sono svolti a Hulst, nei Paesi Bassi.

