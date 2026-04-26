Benvenuti alla copertura in tempo reale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa si svolge con un percorso che attraversa le strade del Belgio, coinvolgendo alcuni dei principali ciclisti del momento. La gara si sta delineando con un duello tra due dei favoriti, mentre un altro atleta si prepara a inserirsi nella lotta per la vittoria. Seguite con noi gli aggiornamenti più recenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa belga, che giunge quest’anno alla sua centododicesima edizione, è una delle cinque classiche monumento. La partenza e l’arrivo, come di consuetudine, sono situate a Liegi. Il percorso misura 259.5 km e sono 11 le asperità che i corridori dovranno affrontare. Si inizierà con la Côte de Saint-Roch (1 km all’11.2% medio), posta a 83 km dal via e si proseguirà con il Col de Haussire (3.9 km al 6.8% medio), posizionato più o meno a metà percorso. Dallo scollinamento ci saranno 35 km in pianura, prima di entrare nella fase decisiva della gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, Seixas pronto ad inserirsi

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