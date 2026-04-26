Durante la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, Tadej Pogacar ha ottenuto la sua quarta vittoria in questa classica, riuscendo a conquistare il titolo per la terza volta consecutiva. La gara si è rivelata più impegnativa del previsto, con momenti di grande battaglia tra i corridori. Pogacar ha spiegato di aver saputo gestire bene gli attacchi e le fasi di corsa, arrivando alla vittoria in una corsa ricca di insidie e cambi di ritmo.

La 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi è stata conquistata dal solito Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno si iscrive per la terza volta consecutiva, la quarta nella carriera, all’albo d’oro della Doyenne, al termine di una corsa più dura e movimentata del previsto. Il campione del mondo in carica, rimasto negli ultimi 30 chilometri con Paul Seixas, è poi riuscito a staccare il talento francese solo sulla Côte de la Roche-aux-Faucons, arrivando in solitaria sul traguardo di Liegi. Per Pogacar si tratta della 13esima Classica Monumento in carriera, la terza stagionale dopo il secondo posto della Parigi-Roubaix. Questa volta il corridore dell’UAE Team Emirates XRG ha dato tutto per evitare la volata, staccando con fatica il 19enne Seixas che firma un secondo posto comunque sensazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Seixas mi ha affiancato sulla Redoute, ero pronto alla volata. Poi l’ho staccato…”

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Pogacar attacca sulla Redoute, Seixas resta a ruota! Crolla Evenepoel

Tadej Pogacar: “Dopo le tre forature ero cotto. In volata con Van Aert sapevo che avrei perso al 99%”Sfuma sul più bello il sogno di Tadej Pogacar, che deve rimandare di almeno 12 mesi l’ambizioso obiettivo di vincere la Parigi-Roubaix aggiudicandosi...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tadej Pogacar aspetta Paul Seixas al traguardo per fargli dopo aver vinto la Liegi: Sei stato bravissimo Paul; Tre sfidanti per la Liegi: Pogacar nel mirino di Seixas e Remco; È arrivato chi può battere Pogacar in salita?; Freccia Vallone 2026, impressionante Paul Seixas: meglio di Tadej Poga?ar sul Muro di Huy!.

Tadej Pogacar: Seixas mi ha affiancato sulla Redoute, ero pronto alla volata. Poi l’ho staccato…La 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi è stata conquistata dal solito Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno si iscrive per la terza volta ... oasport.it

Liegi Bastogne Liegi, poker di Pogacar! Seixas resiste e si arrende nel finale: è 2°Liegi è casa di Tadej Pogacar. Lo sloveno vince in solitaria la Doyenne per la quarta volta, la terza consecutiva. La sua UAE Emirates riprende una maxi-fuga iniziale con Evenepoel coinvolto e detta i ... sport.sky.it

SEMPRE E SOLO TADEJ! Si tratta della 13esima Monumento in carriera, la terza stagionale per Pogacar dopo Sanremo e Fiandre! E la quarta Liegi in assoluto! Un mostro - facebook.com facebook

Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Tadej Pogacar fa poker piegando la resistenza di Paul Seixas! x.com