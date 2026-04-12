Tadej Pogacar | Dopo le tre forature ero cotto In volata con Van Aert sapevo che avrei perso al 99%

Tadej Pogacar ha commentato le difficoltà incontrate durante la corsa, spiegando che dopo tre forature si sentiva esausto. Ha aggiunto di aver capito di perdere la volata contro Van Aert, ritenendo che fosse quasi certo di uscire sconfitto. La sua speranza di conquistare la Parigi-Roubaix, una delle poche Classiche Monumento che ancora non possiede, dovrà essere rimandata di almeno un anno.

Sfuma sul più bello il sogno di Tadej Pogacar, che deve rimandare di almeno 12 mesi l’ambizioso obiettivo di vincere la Parigi-Roubaix aggiudicandosi così l’unica Classica Monumento fin qui assente nella sua bacheca. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Emirates ha eguagliato dunque il risultato della passata edizione, attestandosi al posto d’onore anche nella sua seconda apparizione nell’Inferno del Nord. Il campione del mondo, battuto un anno fa da Mathieu Van der Poel, si è arreso questa volta allo sprint finale perdendo il duello ravvicinato con Wout Van Aert al termine di una corsa estremamente caotica e ricca di imprevisti: “ Molti hanno avuto problemi oggi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar: “Dopo le tre forature ero cotto. In volata con Van Aert sapevo che avrei perso al 99%” Leggi anche: La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar Leggi anche: L’eterno secondo batte il marziano: Wout Van Aert re della Parigi-Roubaix delle forature, Pogacar beffato Van der Poel, Evenepoel, Van aert... Les hommes qui ont BATTU Pogacar en 2025