LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | Pogacar attacca sulla Redoute Seixas resta a ruota! Crolla Evenepoel

Alle 15.17, a meno di 30 chilometri dal traguardo, il gruppo guidato da Evenepoel mantiene un vantaggio crescente. Pogacar ha lanciato un attacco sulla Redoute, con Seixas che lo ha seguito da vicino. Nel frattempo, Evenepoel ha subito un calo e ha perso contatto con i battistrada. La corsa si avvia verso un finale incerto, con i ciclisti ancora in lotta per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Meno di 30 km alla conclusione, aumenta il vantaggio del gruppo Evenepoel. 15.16 4 km all’inizio della Côte de Forges (1.3 km al 7.8% medio), vedremo se ci sarà un nuovo attacco da parte di Pogacar 15.14 Il gruppo tirato da Evenepoel, che è rientrato su Skjelmose, è a 40? da Pogacar e Seixas. Questi corridori potranno giocarsi il terzo gradino del podio, mentre appare complicato il recupero sui due battistrada. 15.13 Seixas sta dimostrando grande personalità, collaborando con Pogacar. Il francese, finora, non ha deluso le attese della vigilia, seguendo il fuoriclasse sloveno. 15.12 Evenepoel si trova in un gruppo di circa quindici unità, in cui sono presenti anche Ciccone e Scaroni.🔗 Leggi su Oasport.it

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