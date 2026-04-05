Tadej Pogacar si avvicina ad ampie falcate al record di Classiche Monumento di Eddy Merckx
Il ciclista ha recentemente accumulato una serie di risultati significativi nelle principali classiche del calendario internazionale. Ha vinto cinque volte consecutive il Giro di Lombardia tra il 2021 e il 2025, tre volte il Giro delle Fiandre, nel 2023, 2025 e 2026, e altrettante la Liegi-Bastogne-Liegi, nel 2021, 2024 e 2025. Inoltre, nel 2026 ha conquistato anche la Milano-Sanremo.
Cinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), tre Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025) e una Milano-Sanremo (2026). Questo è il tabellino di Tadej Pogacar quando si parla delle Classiche Monumento: per ben dodici volte ha alzato le braccia al cielo nelle corse di un giorno più importanti, prestigiose e iconiche del panorama ciclistico internazionale. Un ruolino davvero implacabile per il fuoriclasse sloveno, che ha dettato legge negli ultimi quattro eventi consecutivi e che tiene aperto il sogno di conquistarle tutte e cinque in una sola stagione. La Classica delle Foglie Morte è il suo... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar aggancia De Vlaeminck: caccia al record di Classiche Monumento di Eddy MerckxTadej Pogacar scrive ancora una volta una splendida pagina della storia del ciclismo e rende il suo nome ancora più eterno nella storia del ciclismo...
Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: "Tadej, ecco come si vince"È il record dei record, e dopodomani saranno cinquant’anni esatti da quando è stato stabilito.
Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi 2026, la UAE Team Emirates XRG punta tutto su Del Toro: la formazione; Fiandre, l’Italia ci prova con nove uomini: Trentin e Bettiol guidano la pattuglia azzurra; Ciclismo, le corse di aprile con la programmazione tv e streaming: dal Fiandre al Romandia; Giro delle Fiandre 2026 Pogacar su Evenepoel | Tatticamente mi può aiutare.
Tadej Pogacar si avvicina ad ampie falcate al record di Classiche Monumento di Eddy MerckxCinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), tre Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025) e una ... oasport.it
Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di EvenepoelTadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026 e ha conquistato la Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2023 e del 2025. Il ... oasport.it
Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nell Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chil - facebook.com facebook
Il fatto che prima di Tadej POGACAR il solo Eddy Merckx avesse vinto Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre nello stesso anno forse un caso non sarà. Il fuoriclasse sloveno, dopo l’inedito trionfo nella Città dei Fiori, ha conquistato il terzo successo della carrier x.com