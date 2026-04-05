Il ciclista ha recentemente accumulato una serie di risultati significativi nelle principali classiche del calendario internazionale. Ha vinto cinque volte consecutive il Giro di Lombardia tra il 2021 e il 2025, tre volte il Giro delle Fiandre, nel 2023, 2025 e 2026, e altrettante la Liegi-Bastogne-Liegi, nel 2021, 2024 e 2025. Inoltre, nel 2026 ha conquistato anche la Milano-Sanremo.

Cinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), tre Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025) e una Milano-Sanremo (2026). Questo è il tabellino di Tadej Pogacar quando si parla delle Classiche Monumento: per ben dodici volte ha alzato le braccia al cielo nelle corse di un giorno più importanti, prestigiose e iconiche del panorama ciclistico internazionale. Un ruolino davvero implacabile per il fuoriclasse sloveno, che ha dettato legge negli ultimi quattro eventi consecutivi e che tiene aperto il sogno di conquistarle tutte e cinque in una sola stagione. La Classica delle Foglie Morte è il suo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar si avvicina ad ampie falcate al record di Classiche Monumento di Eddy Merckx

Tadej Pogacar aggancia De Vlaeminck: caccia al record di Classiche Monumento di Eddy MerckxTadej Pogacar scrive ancora una volta una splendida pagina della storia del ciclismo e rende il suo nome ancora più eterno nella storia del ciclismo...

Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: "Tadej, ecco come si vince"È il record dei record, e dopodomani saranno cinquant’anni esatti da quando è stato stabilito.

Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi 2026, la UAE Team Emirates XRG punta tutto su Del Toro: la formazione; Fiandre, l’Italia ci prova con nove uomini: Trentin e Bettiol guidano la pattuglia azzurra; Ciclismo, le corse di aprile con la programmazione tv e streaming: dal Fiandre al Romandia; Giro delle Fiandre 2026 Pogacar su Evenepoel | Tatticamente mi può aiutare.

Tadej Pogacar si avvicina ad ampie falcate al record di Classiche Monumento di Eddy MerckxCinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), tre Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025) e una ... oasport.it

Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di EvenepoelTadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026 e ha conquistato la Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2023 e del 2025. Il ... oasport.it

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nell Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chil - facebook.com facebook

Il fatto che prima di Tadej POGACAR il solo Eddy Merckx avesse vinto Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre nello stesso anno forse un caso non sarà. Il fuoriclasse sloveno, dopo l’inedito trionfo nella Città dei Fiori, ha conquistato il terzo successo della carrier x.com