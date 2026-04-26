Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver vinto il suo match. Il tabellone del torneo sta diventando più chiaro, ma potrebbe riservare difficoltà nelle prossime sfide, soprattutto ai quarti di finale. Il tennista italiano ha superato un avversario nel turno precedente, avanzando così nel torneo che si svolge sulla terra battuta.

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo con disinvoltura il danese Elmer Moller: un nitido 6-2, 6-3 contro il numero 169 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni, e via libera per proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 1 del mondo non ha concesso spazio a un rivale decisamente inferiore dal punto di vista tecnico e ora attende il vincente del confronto tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Thiago Agustin Tirante. Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico contro il numero 23 delle classifiche internazionali o contro il numero 75 della graduatoria mondiale, insieme a cui si è anche allenato prima dell’esordio ufficiale sul mattone tritato iberico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone di Sinner a Madrid sempre più definito: perché il vero scoglio potrebbe arrivare ai quarti

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