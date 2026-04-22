Lunedì si apre il torneo di Madrid, uno dei principali appuntamenti del circuito Masters 1000. Questo evento rappresenta l’unico tra i nove del circuito a non aver mai consentito al numero uno del ranking di raggiungere le fasi finali. In passato, il tabù si è verificato più volte, impedendo ai giocatori più forti di arrivare almeno ai quarti di finale. Quest’anno, tra i favoriti, figura anche il tennista italiano.

La Sinner-story sulla terra di Madrid inizia con un in bocca al lupo. Il destinatario è Guido Pella, ritiratosi contro Jannik al primo turno: “Mi dispiace per lui, ha avuto tanta sfortuna anche nell’ultimo Slam, poi ha dato forfait la scorsa settimana a Monaco. Non è mai bello vincere così”. Maggio 2021, l’azzurro archivia il successo e guarda avanti: “Un possibile ottavo con Nadal? Il tabellone lo guardo sempre, ma gli do poca importanza. Perché in campo può succedere di tutto”. Soprattutto sulla terra rossa di Spagna: Sinner fa check-out dal torneo al successivo match contro Popyrin, niente sfida con Nadal. Storia del rapporto fra Jannik e Madrid, ovvero l’unico Masters 1000 in cui non è mai andato oltre i quarti di finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Strano, ma vero: mai oltre i quarti. Sinner in campo contro il tabù Madrid

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