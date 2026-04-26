Svuotato il convento | coppia arrestata dopo il furto di 20.000 euro

Una coppia è stata arrestata a Ognina dopo aver rubato oggetti sacri dal convento di Santa Maria, provocando un danno stimato in oltre 20.000 euro. Gli agenti hanno trovato gli oggetti nascosti in un appartamento nelle vicinanze, e il furto è stato scoperto dal parroco che ha denunciato l’accaduto. La coppia è stata portata in carcere e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

? Cosa sapere Coppia arrestata a Ognina per furto di oggetti sacri nel convento di Santa Maria.. Il danno economico stimato dal parroco supera i 20.000 euro tra ex voto e donazioni.. I carabinieri della stazione di Ognina hanno identificato un uomo di 48 anni originario di Catania e una donna di 34 anni residente a Tremestieri Etneo, accusati di aver sottratto oggetti sacri dal convento adiacente alla parrocchia di Santa Maria della Guardia. Il colpo è avvenuto durante la mattinata, quando i due malviventi sono riusciti a infiltrarsi nella struttura religiosa approfittando di un cancello rimasto aperto. Una volta all’interno del perimetro del convento, i responsabili si sono impossessati di diversi beni, tra cui numerosi ex voto e altri oggetti di valore, che sono stati rapidamente nascosti in alcune buste prima della fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svuotato il convento: coppia arrestata dopo il furto di 20.000 euro Notizie correlate Furto da 1.000 euro al Coin: donna arrestata, ma dopo poche ore è già liberaHa tentato di uscire indisturbata dal punto vendita Coin di corso Magenta, a Brescia, con una borsa piena di merce non pagata. Arrestata coppia: 1 kg di hashish e 33.000 euro nascostiNel cuore pulsante dei Cantieri Navali di Palermo, un’operazione dei Carabinieri ha smantellato una rete di spaccio attiva in via Di Gregorio.