Una coppia è stata arrestata a Palermo con un chilo di hashish e 33.000 euro nascosti in un edificio nei Cantieri Navali. L’intervento dei Carabinieri ha portato al sequestro della droga e del denaro, e all’arresto dei due soggetti coinvolti. L’operazione si è svolta in via Di Gregorio, nel centro di un’area molto frequentata.

Nel cuore pulsante dei Cantieri Navali di Palermo, un’operazione dei Carabinieri ha smantellato una rete di spaccio attiva in via Di Gregorio. Due giovani, un uomo di 24 anni e una donna di 28 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini dello spaccio dopo il sequestro di un chilo di hashish e 33 mila euro in contanti. L’intervento è avvenuto nel contesto di un servizio mirato alla prevenzione del crimine organizzato nella zona industriale della città. La dinamica dell’arresto rivela una complicità strutturata tra i due indagati, che hanno tentato di occultare la merce illecita all’interno di spazi privati adiacenti alle abitazioni. La presenza di denaro contante nascosto in un’intercapedine accessibile solo da un appartamento specifico suggerisce un livello di organizzazione superiore al semplice spaccio occasionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrestata coppia: 1 kg di hashish e 33.000 euro nascosti

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