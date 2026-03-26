Una donna è stata arrestata a Brescia dopo aver tentato di uscire dal negozio con merce non pagata del valore di circa 1.000 euro. La donna aveva nascosto la merce in una borsa e ha cercato di lasciare il punto vendita senza pagare. Tuttavia, poche ore dopo l’arresto, è stata rilasciata.

Ha tentato di uscire indisturbata dal punto vendita Coin di corso Magenta, a Brescia, con una borsa piena di merce non pagata. Il bottino, composto da una crema per il viso, diversi capi di abbigliamento — tra cui otto magliette e un paio di pantaloni — aveva un valore complessivo vicino ai 1.000 euro. È successo nel pomeriggio di martedì 24 marzo. Il piano però è saltato proprio all’uscita del negozio. Il sistema antitaccheggio ha segnalato l’anomalia facendo scattare l’allarme, richiamando immediatamente l’attenzione degli addetti alla sicurezza. La donna è stata bloccata sul posto e trattenuta fino all’arrivo degli agenti della Locale del Commissariato Carmine, intervenuti dopo la segnalazione del personale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Furto da 1.000 euro al Coin: donna arrestata, ma dopo poche ore è già libera

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