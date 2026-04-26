Nelle ultime ore si intensificano le trattative riguardanti il futuro di Bremer, con la firma che sembra ormai vicina. La Juventus sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento, mentre si avvicina il momento di ufficializzare l’accordo. La vicenda riguarda anche altre operazioni di mercato e l’organizzazione della squadra in vista della prossima stagione. La situazione resta al centro dell’attenzione, con i tifosi che aspettano aggiornamenti ufficiali.

Altra novità in casa Juventus in vista dell’estate che si preannuncia caldissima: ecco cosa sta accadendo. Contro il Milan sarà come sempre al suo posto e guiderà la difesa della Juventus da leader indiscusso. Gleison Bremer, di certo, non ha bisogno di presentazioni e figura sicuramente tra i difensori centrali più forti al mondo: a Torino lo sanno benissimo e sono pronti a blindarlo, per evitare spiacevoli sorprese la prossima estate. Bremer (Ansa) – Calciomercato.it Proprio per questo motivo – secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’ – in casa Juve il prossimo a firmare il rinnovo dopo Yildiz, McKennie, Locatelli e Spalletti potrebbe essere proprio Bremer.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Svolta Bremer, si avvicina a grandi passi la firma: dove giocherà

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