Addio Juve si avvicina la firma con l’Inter | che svolta

La Juventus si allontana dal calcio italiano. Nei prossimi giorni dovrebbe firmare con l’Inter, segnando una svolta importante nel mercato di gennaio. La trattativa tra le due grandi rivali sta prendendo forma, e i tifosi sono già in fermento. Se la conferma arriverà, cambierà molto nelle strategie di entrambe le squadre per questa stagione.

Ennesimo ribaltone di mercato che riguarda Juventus e Inter: ecco cosa succede tra le due grandissime rivali. Nonostante il pressing del Nottingham Forest e il corteggiamento della Juventus, Davide Frattesi è rimasto alla fine all’ Inter. Anzi, nell’ultimo periodo il centrocampista romano classe ’99 è stato impiegato con una maggiore continuità dal tecnico Chivu, anche perché Barella e Calhanoglu sono attualmente fermi ai box e c’è una grande emergenza in mezzo al campo. Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Adesso il futuro di Frattesi può cambiare. Secondo quanto sottolineato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, l’ex Sassuolo potrebbe addirittura rinnovare con il club nerazzurro (l’attuale contratto scade il 30 giugno 2028): una prospettiva clamorosa, se si considera la situazione di qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L’addio di un giocatore all’Inter è ormai ufficiale.

