Leon Goretzka è un obiettivo del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco da diverso tempo. Stando a quanto affermato dalla Bild il Milan avrebbe deciso di puntare in maniera decisa sul centrocampista tedesco per il futuro. L’idea dei rossoneri è quella di mettere sul piatto un triennale per convincere il classe 1995 a scegliere i rossoneri per il prosieguo della sua carriera. In questi ultimi giorni ci sarebbe stata una decisa accelerazione da parte del Milan per provare a chiudere l’affare. Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Goretzka si avvicina a grandi passi al Milan, i rossoneri provano a stringere

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