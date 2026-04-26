Tredici cognomi storici italiani sono a rischio di scomparsa a causa di un calo demografico che porta la media di figli per donna a 1,14. La diminuzione delle nascite mette in discussione la presenza di alcune famiglie che da generazioni sono parte integrante del patrimonio genealogico nazionale. La situazione riguarda principalmente nuclei familiari con radici antiche e radicate nel tessuto sociale.

? Cosa sapere Tredici cognomi storici italiani rischiano l'estinzione per il calo demografico a 1,14 figli per donna.. La scomparsa di nomi come Aguglione o Zappacosta cancella tracce di antichi mestieri e territori.. Tredici cognomi storici italiani rischiano di svanire per sempre a causa del calo demografico e della trasformazione delle strutture familiari, secondo i dati raccolti attraverso archivi anagrafici e registri genealogici. La fragilità di queste identità, che portano con sé il racconto di antichi mestieri e radici territoriali, è alimentata da una fecondità che in Italia si attesta su una media di circa 1,14 figli per donna, un valore tra i più bassi in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svaniscono 13 cognomi storici: l’identità italiana a rischio

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