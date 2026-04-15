Made in Italy identità e talento Meloni | Mille marchi storici e 100 mld di fatturato

Oggi si è svolta una cerimonia a Palazzo Piacentini dedicata ai marchi storici italiani. La presidente del Consiglio ha espresso gratitudine all’Associazione Marchi Storici d’Italia e ai titolari presenti, sottolineando che il settore rappresenta circa mille marchi con un fatturato complessivo di 100 miliardi di euro. L’evento ha messo in luce il valore del Made in Italy, evidenziando l’identità e il talento del patrimonio industriale nazionale.

“?Desidero ringraziare l’Associazione Marchi Storici d’Italia e tutti i titolari presenti oggi a Palazzo Piacentini per aver promosso questa giornata celebrativa.?Oggi celebriamo l’eccellenza che ci rende apprezzati nel mondo, tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi: il raggiungimento dei mille Marchi Storici di interesse nazionale iscritti nel registro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato al Mimit per la Giornata del Made in Italy durante le celebrazioni dei ‘Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy’. “Questo risultato – sottolinea Meloni – racconta la nostra identità e il talento dei nostri imprenditori, all’interno di un tessuto industriale solido che genera quasi 100 miliardi di fatturato e dà lavoro a oltre 350.🔗 Leggi su Ildenaro.it GIORNATA MADE IN ITALY, MELONI: MARCHI STORICI VALORE IDENTITARIO E MOTORE ECONOMICO Notizie correlate Leggi anche: Mille marchi storici per il futuro del Made in Italy, incontro a Palazzo Piacentini Made in Italy, a Roma i 1.000 Marchi Storici. A Palazzo Piacentini focus su crescita e innovazioneSi terrà il prossimo 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, l’evento “1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Made in Italy nel suo equilibrio tra identità territoriale e globalizzazione; Giornata nazionale del Made in Italy; Made in Italy e Costituzione: lavoro, impresa e identità nazionale; Made in Italy: identità, qualità, futuro: il ruolo strategico delle imprese artigiane. Giornata del Made in Italy 2026: identità, crisi e futuroIl 15 aprile si celebra la Giornata del Made in Italy: storia, valore economico e sfide globali dell’eccellenza italiana, esportata in tutto il mondo. catania.liveuniversity.it Cancello Scalo celebra il Made in Italy della Valle di Suessola: tradizione, identità e futuro del territorioCancello Scalo si prepara a diventare cuore pulsante della valorizzazione territoriale con un appuntamento dedicato al Made in Italy della Valle di Suessola. Domani, giovedì ... ilmattino.it La Voce. . Meloni: “L’Italia dimostrerà di che pasta è fatta” Nel pieno di una fase economica difficile, la premier Giorgia Meloni rilancia sul valore del Made in Italy. «Probabilmente una delle congiunture più difficili degli ultimi decenni, ma l’Italia può dimos - facebook.com facebook Diffusi i dati 2025 della Guardia di Finanza sulla tutela del made in Italy: 9.044 interventi e 4.066 denunce. Tra le operazioni principali il sequestro a Brindisi di 42 tonnellate di passata con falsa origine italiana. x.com