L’atletica italiana vola | risultati storici e nuove ambizioni internazionali

La soddisfazione dopo il Mondiale indoor di Torun (Polonia). “Il record di medaglie d’oro è una bellissima notizia. Essere stati per una serata in testa al medagliere è qualcosa di clamoroso: qui partecipano tutti i Paesi del mondo, l’atletica non è uno sport elitario. Una cosa è ‘giocare’ contro 7-8 nazioni, una cosa contro 200”. Con queste parole il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha commentato con entusiasmo la spedizione azzurra ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. I numeri raccontano un risultato senza precedenti: tre medaglie d’oro – mai raggiunte prima in 41 edizioni della rassegna – cinque podi complessivi (record assoluto per l’indoor), terzo posto nel medagliere e quarto nella classifica a punti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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