Addio al bomber gentiluomo che a Faenza scelse di farsi allenatore | il calcio piange William Barducci

Quattro anni in biancoazzurro, due da calciatore per concludere la carriera e altrettanti da allenatore per iniziarne un'altra. E' stata questa la parentesi, breve e felice al Faenza di William Barducci, che è prematuramente scomparso, a 69 anni nella sua San Mauro Pascoli. Il Faenza Calcio con grande tristezza e dolore ricordando l'uomo sincero e genuino, il giocatore esperto e talentuoso, l'allenatore capace e attento, porge le sue sincere condoglianze alla famiglia. Nato a Santarcangelo il 5 giugno 1956, cresciuto nelle giovanili della Sammaurese, Barducci, attaccante rapido e freddo in area di rigore, esordì con il Bellaria, fu chiamato ad appena 21 anni nel 1977, alla Fiorentina in serie A.