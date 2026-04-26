Superbike a Misano doppietta di Alessandro Delbianco che domina il weekend in pista

A Misano si è disputata la prima tappa della stagione di Superbike, con Alessandro Delbianco che ha ottenuto due vittorie consecutive. Dopo aver conquistato la pole position e la vittoria nella prima gara, ha ripetuto il risultato anche nella seconda. La sua performance ha permesso di ottenere una doppietta nel weekend sul circuito romagnolo.

La gara di apertura della stagione della Superbike ha un unico dominatore: Alessandro Delbianco. Dopo aver conquistato la pole position e la vittoria nella manche del sabato, Delbianco ha fatto il bis in gara 2 e si è andato a prendere un altro successo sul circuito di Misano. Una conferma del.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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