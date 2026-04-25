Misano accende la stagione del Civ con una Superbike da record

A Misano si è aperta la stagione 2026 del Campionato Italiano Velocità, con la prima giornata dedicata alle gare di Superbike. Nel primo giorno di competizioni, il pilota Delbianco si è imposto in classifica, seguito da Giannini, che ha sorpreso molti, e Pirro. La manifestazione ha confermato la presenza di una formula più vicina alla produzione, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il Civ 2026 si apre a Misano con una prima giornata ricca di temi: Delbianco domina in Superbike davanti alla sorpresa Giannini e a Pirro, confermando il valore della nuova formula più vicina alla produzione. Zannoni vince in Supersport, Bianchi firma la Sportbike davanti a un brillante Ieraci, mentre la nuova Moto4 debutta con il successo di Rizzi per un solo millesimo. In Moto3 Perez fa il vuoto, ma alle sue spalle la lotta resta serrata. Un avvio che conferma numeri, qualità e varietà tecnica del campionato italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Misano accende la stagione del Civ con una Superbike da record Notizie correlate La stagione del Civ parte dal Misano World CircuitNel fine settimana al via dal Simoncelli il round Arrow, primo appuntamento stagionale. Si presenta sulla neve la nuova stagione del Misano World Circuit: dalla MotoGp alla SuperbikeÈ stato presentato questo pomeriggio, nell’insolita cornice dell’Appennino Emiliano, il calendario 2026 del Misano World Circuit. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dunlop CIV 2026, Misano: i temi caldi del weekend, dalla Superbike alla Moto4; Dunlop CIV 2026 a Misano: orari completi delle gare e come seguirle in TV e streaming; Dunlop CIV 2026, Misano: i temi caldi del weekend, dalla Sup... CIV Superbike: Delbianco conquista la pole a Misano davanti a Rinaldi e PirroIl tempone della Q1 ha permesso al pilota Yamaha di agguantare la prima pole position della stagione spuntandola sui due ducatisti. Seconda fila per Giannini, Cavalieri e Russo, 12° Stirpe ... gpone.com La stagione del Civ parte dal Misano World CircuitNel fine settimana al via dal Simoncelli il round Arrow, primo appuntamento stagionale; 130 piloti presenti, divisi nelle 5 categorie del Campionato, con una Superbike da 38 piloti. today.it Misterhelmet Magazine. . Molti campioni, in Superbike e MotoGP, hanno dominato in modo schiacciante. Un esempio è Marquez l'anno scorso. Ma qual è il pacchetto migliore di sempre La vera domanda è chi ha avuto la moto più forte. #misterhelmet #Supe - facebook.com facebook