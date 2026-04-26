A Sulmona, il 26 aprile, si sono svolti i campionati regionali di atletica leggera con le vittorie di Francesco Guerra e Federica Del Buono nei 10.000 metri. I risultati della gara sono stati utilizzati per valutare lo stato di forma degli atleti in vista della prossima partecipazione alla Coppa Europa a La Spezia. La gara si è svolta con condizioni di sole e temperature miti.

? Cosa sapere Francesco Guerra e Federica Del Buono vincono i 10.000m a Sulmona il 26 aprile.. I risultati testano la condizione degli atleti per la Coppa Europa a La Spezia.. A Sulmona, nel cuore dell’Aquila, Francesco Guerra e Federica Del Buono hanno dominato i Campionati Italiani dei 10.000 metri in una giornata segnata da un caldo intenso e venti persistenti che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti. Il pomeriggio di domenica 26 aprile ha protagonisti due specialisti pronti a trasformare la fatica del percorso in un trampolino per le imminenti sfide internazionali. Mentre il cronometro scorreva sotto un sole implacabile, la tecnica e la gestione del fiato sono state le uniche armi in grado di scardinare la resistenza fisica richiesta dalla distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sulmona, trionfo sotto il sole: Guerra e Del Buono dominano i 10.000m

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