Nella 43esima edizione della 50 Km di Romagna, tenutasi a Castel Bolognese, un atleta francese si è imposto tra gli uomini, mentre tra le donne la vincitrice polacca ha superato il record precedente. Circa 2.700 partecipanti si sono sfidati sotto il sole lungo il percorso, confermando l’importanza di questa gara nel panorama delle competizioni di ultramaratona. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e appassionato lungo le strade della regione.

? Cosa sapere Il francese Ruel vince la 43esima 50 Km di Romagna a Castel Bolognese.. La polacca Stelmach batte il record della Pastorova con un tempo di 3.20'42.. Il 26 aprile 2026, Castel Bolognese ha accolto 2.700 presenze per la 43esima edizione della 50 Km di Romagna, una competizione che si conferma tra le più rilevanti in Europa per l’ultramaratona su strada. La giornata è iniziata con un momento di memoria collettiva alle ore 8:30, quando i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in onore del giudice faentino Cesare Delle Fabbriche e del dirigente fidal toscano Marcello Marchionni. La celebrazione sportiva si è intrecciata con il senso civico della Festa della Liberazione, momento in cui la comunità locale ha reso omaggio alle Staffette Partigiane femminili deponendo dei fiori presso il relativo monumento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 50 Km di Romagna: trionfo francese e 2.700 atleti sotto il sole

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