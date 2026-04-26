Successo della Torre Compagnie militari il Leocorno è al top

Nella 45ª edizione della Marcia dell’Indipendenza, organizzata dalla Tartuca in collaborazione con la Società Castelsenio, la Torre si è distinta come la squadra più performante. La competizione ha coinvolto le compagnie militari di Porta all’Arco e Sant’Agata, con la Torre che ha conquistato il primo posto. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse forze, tutte impegnate in prove che hanno messo alla prova abilità e coordinazione delle squadre.

E’ stata la Torre a primeggiare nella 45° edizione della Marcia dell’Indipendenza organizzata dalla Tartuca in collaborazione con la Società Castelsenio, tramite le compagnie militari di Porta all’Arco e Sant’Agata, il G.S. Senio, il Quartiere Ruga di Montalcino e con il supporto degli enti senesi e ilcinesi. Rievoca, come noto, il cammino compiuto dagli esuli della Repubblica di Siena che, nel 1555, trovarono rifugio a Montalcino dopo la caduta della città sotto l’assedio ispano-fiorentino. La XLV edizione assume un significato ancora più speciale, coincidendo con il centenario del Gruppo Sportivo Senio, nato nel 1926. A trionfare nella...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo della Torre. Compagnie militari, il Leocorno è al top Notizie correlate Torre Normanna riapre al pubblico: successo per l’inaugurazione della mostra “ContemporaneaMente” | FOTOGrande partecipazione alla cerimonia ufficiale: arte, storia e identità locale al centro del progetto di valorizzazione culturale promosso dal Comune... Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati MilitariRoma – Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, in Piazza della... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Successo della Torre. Compagnie militari, il Leocorno è al top; Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazione; Design Week, una tea house in cima alla Torre Velasca: l’occasione perfetta per visitarla?; L'orologio della Torre dei Caduti segna l'ora sbagliata: Colpa di un guasto, presto verrà sistemato. Successo della Torre. Compagnie militari, il Leocorno è al topE’ stata la Torre a primeggiare nella 45° edizione della Marcia dell’Indipendenza organizzata dalla Tartuca in collaborazione con la ... lanazione.it Il mare al centro: successo per l’evento della Lega Navale di Torre Canne - facebook.com facebook