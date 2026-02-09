Torre Normanna riapre al pubblico | successo per l’inaugurazione della mostra ContemporaneaMente | FOTO

Cellole riapre ufficialmente la Torre Normanna dopo mesi di lavori di restauro. L’inaugurazione della mostra “ContemporaneaMente” ha attirato molte persone, che hanno riempito i locali del monumento. La torre, simbolo storico della zona, torna ad essere un punto di riferimento culturale per la comunità. La cerimonia si è svolta con entusiasmo e ha segnato un passo importante per la valorizzazione del patrimonio locale.

Grande partecipazione alla cerimonia ufficiale: arte, storia e identità locale al centro del progetto di valorizzazione culturale promosso dal Comune Un simbolo identitario che torna finalmente ad essere vissuto dalla comunità. Grande successo a Cellole per la cerimonia di riapertura al pubblico della Torre Normanna, straordinario bene storico-architettonico del territorio, restituito alla cittadinanza come spazio vivo di cultura, arte e incontro. L'evento inaugurale ha registrato una partecipazione ampia e sentita, segnando un passaggio importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

