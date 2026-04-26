La Marina italiana ha annunciato l'invio di quattro navi nello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di monitorare e neutralizzare eventuali mine posizionate dall’Iran. La strategia prevede due cacciamine accompagnate da un’unità di scorta e di supporto logistico, permettendo di prolungare la presenza in quella zona. La decisione si inserisce in un’operazione di vigilanza in un’area di grande rilevanza strategica.

“ La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine con un’unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi. Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all’interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l’Olanda e il Belgio “. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto. La missione nello Stretto di Hormuz, in accordo con gli alleati, ha il solo obiettivo di mettere in sicurezza lo Stretto, bonificandolo da quelle che si ritengono essere 20 mine navali posate dai Guardiani dalla Rivoluzione Islamica, si ritiene mine a influenza del tipo Maham 3 e Maham 7.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stretto di Hormuz: la Marina italiana invierà 4 navi per dare la caccia alle mine dell’Iran

Notizie correlate

La Marina militare italiana: «Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz». Per il Pentagono servono sei mesi per ripulire lo Stretto dalle mine – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare...

Iran, tre navi colpite da mine nello Stretto di Hormuz. Hezbollah: «Noi pronti a una lunga guerra» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Controllo dello Stretto di Hormuz, prosegue il braccio di ferro tra Iran e Usa; Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusione; Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz, Khamenei minaccia gli Usa; Hormuz e guerra in Iran: la partita silenziosa della Cina e la giusta distanza di Xi.

Stretto di Hormuz, Melcangi: Stiamo passeggiando su un confine molto delicatoLa professoressa Alessia Melcangi, esperta di Medio Oriente, è intervenuta ad Omnibus, il programma di approfondimento di LA7 condotto da Gerardo Greco, per analizzare la situazione nello Stretto di H ... la7.it

Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusioneVenerdì l'Iran lo aveva riaperto, ma sabato mattina ne ha ordinato di nuovo la chiusura: nel frattempo solo poche navi sono riuscite a passare ... ilpost.it

Crisi del petrolio: l'impatto del blocco dello Stretto di Hormuz sulla domanda globale - facebook.com facebook

La maledizione dello Stretto di Hormuz: ventimila marittimi bloccati x.com