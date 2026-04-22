La Marina militare italiana | Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz Per il Pentagono servono sei mesi per ripulire lo Stretto dalle mine – La diretta

La Marina militare italiana ha annunciato l'invio di quattro navi nell’area di Hormuz. Nel frattempo, il Pentagono ha dichiarato che ci vorranno circa sei mesi per rimuovere le mine dall’Stretto di Hormuz. Nel 54º giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze iraniane hanno minacciato i paesi vicini, avvertendo che, se continueranno a sostenere gli Stati Uniti, i loro impianti petroliferi rischieranno attacchi.

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare gli Stati Uniti verranno colpiti i loro impianti per l’estrazione di petrolio. Intanto Donald Trump è in polemica con il Wall Street Journal, che ha scritto che Teheran considera il presidente «un allocco». E sempre secondo il quotidiano il tycoon non vorrebbe riprendere la guerra, che è impopolare in patria. Per questo spinge per un accordo. Intanto secondo i sondaggi l’approvazione del presidente è al 33%. E per i media americani l’Iran ha ancora una ragguardevole capacità militare che userà per difendersi in caso di nuovi attacchi dagli Usa.🔗 Leggi su Open.online

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