Strage del Melarancio tra commozione e ricordi

Ricordate gli Undici Fiori del Melarancio? I ragazzi, che frequentavano la scuola media "Nicolardi" nel quartiere Arenella di Napoli, morirono in un incredibile incidente stradale in una galleria dell'autostrada mentre andavano in gita verso il Lago di Garda.Era il 26 aprile 1983, sull'autostrada.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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