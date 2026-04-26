A 43 anni dalla tragedia del Melarancio in cui morirono 11 studenti | memoria e responsabilità
Sono passati 43 anni dalla tragedia del Melarancio, avvenuta il 26 aprile 1983 sull’autostrada A1 vicino a Scandicci, che portò alla morte di 11 studenti. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha recentemente ricordato quel grave incidente, evidenziando ancora oggi l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli eventi e di approfondire le responsabilità legate a quella giornata.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani riporta l’attenzione su una delle pagine più drammatiche della storia recente italiana: la tragedia del Melarancio, avvenuta il 26 aprile 1983 sull’autostrada A1, nei pressi di Scandicci. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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