A 43 anni dalla tragedia del Melarancio in cui morirono 11 studenti | memoria e responsabilità

Sono passati 43 anni dalla tragedia del Melarancio, avvenuta il 26 aprile 1983 sull’autostrada A1 vicino a Scandicci, che portò alla morte di 11 studenti. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha recentemente ricordato quel grave incidente, evidenziando ancora oggi l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli eventi e di approfondire le responsabilità legate a quella giornata.