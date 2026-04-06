Zanini torna all’Amstel | tra l’hotel del trionfo e i ricordi d’oro

Stefano Zanini, ex ciclista e attuale direttore sportivo dell’Astana Qazaqstan Team, è tornato all’Amstel Gold Race, condividendo alcuni ricordi legati alla sua carriera e alla corsa. Durante l’evento in Belgio, Zanini ha parlato dei giovani corridori della squadra e delle sfide affrontate nel corso degli anni. L’intervento si è svolto in un contesto di festa e celebrazione, con riferimenti all’hotel del trionfo e ai momenti più significativi del passato.

Stefano Zanini, ex corridore e attuale direttore sportivo dell’Astana Qazaqstan Team, ha condiviso riflessioni sulla sua carriera e sui giovani talenti della squadra in occasione del termine del Giro delle Fiandre in Belgio. L’occasione del viaggio belga coincide con l’avvicinarsi della data del 19 aprile, giorno in cui si terrà l’Amstel Gold Race. Per Zanini questo appuntamento rappresenta un ritorno a un momento fondamentale della sua storia agonistica, proprio a causa della vittoria ottenuta in quella corsa nel 1996. Il programma per celebrare questo traguardo prevede una giornata di attività tra amici che inizierà sabato con una pedalata collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanini torna all’Amstel: tra l’hotel del trionfo e i ricordi d’oro Stefano Zanini: “30 anni dalla mia Amstel: dormirò nello stesso hotel. Scaroni può crescere, Romele ha la testa giusta”A quasi trent’anni dal trionfo all’Amstel Gold Race del 1996, Stefano Zanini, raggiunto in Belgio a conclusione del Giro delle Fiandre, ha ripercorso... Leggi anche: Al cinema arriva "L'oro del Reno", un viaggio onirico tra ricordi e immaginario Argomenti più discussi: Stefano Zanini: 30 anni dalla mia Amstel: dormirò nello stesso hotel. Scaroni può crescere, Romele ha la testa giusta; Stefano Zanini | 30 anni dalla mia Amstel | dormirò nello stesso hotel Scaroni può crescere Romele ha la testa giusta. Stefano Zanini: 30 anni dalla mia Amstel: dormirò nello stesso hotel. Scaroni può crescere, Romele ha la testa giustaA quasi trent’anni dal trionfo all’Amstel Gold Race del 1996, Stefano Zanini, raggiunto in Belgio a conclusione del Giro delle Fiandre, ha ripercorso i ... oasport.it Zanini: 'Trent'anni fa dormivo lì'. Ricordi Amstel e futuro AstanaTrent'anni dall'Amstel Gold Race, Stefano Zanini ripercorre la carriera e i successi: 'Dormirò nello stesso hotel' ... it.blastingnews.com Torna l’appuntamento con la musica e la poesia nell’Antica Tipografia Portoghese. Le melodie di Lucio Battisti e le parole di Giacomo Leopardi riecheggeranno tra le pareti ricoperte di carta e parole. L’arte di Pietro Verna e di Gabriele Zanini saprà incantarci, facebook