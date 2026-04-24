disputa italia svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di crans montana

Una disputa tra Italia e Svizzera riguarda il rimborso di spese mediche. La mutua svizzera ha comunicato che richiederà all’Italia il pagamento di circa 108mila euro. La cifra si riferisce alle cure fornite a tre giovani italiani ricoverati in un ospedale di Sion dopo un incendio avvenuto a Crans-Montana. La richiesta riguarda il rimborso delle spese sostenute durante il breve ricovero dei tre feriti.

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. E’ quanto emerso dall’incontro di questo pomeriggio tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. “L’Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso; il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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