Crans-Montana la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti L’ambasciatore | Non pagheremo

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Svizzera ha annunciato che chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche sostenute per il ricovero di tre giovani italiani rimasti feriti durante un incendio avvenuto a Crans-Montana. Tuttavia, un rappresentante dell’ambasciata ha dichiarato che il paese non intende pagare la richiesta. La notizia arriva pochi giorni dopo l’incidente che ha coinvolto i tre feriti, ancora sotto osservazione.

Roma, 24 aprile 2026 –  La Svizzera chiederà a Roma il pagamento delle spese sanitarie  per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. La richiesta sarà di 100mila franchi (108mila euro circa), secondo quanto è emerso dall'incontro di questo pomeriggio tra il nostro ambasciatore Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard. Quest’ultimo ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. La replica dell’ambasciatore. " L'Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti. L’ambasciatore: “Non pagheremo”

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