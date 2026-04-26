Strade colabrodo Antropoli | A farne le spese automobilisti ciclisti ma anche pedoni

Il manto stradale di alcune vie di Capua e Sant'Angelo in Formis si trova ancora in condizioni molto deteriorate. Diverse arterie risultano danneggiate, causando disagi a automobilisti, ciclisti e pedoni. La situazione viene segnalata da un rappresentante locale, che evidenzia come le strade siano in uno stato di abbandono da tempo. La manutenzione delle vie pubbliche resta un problema aperto per le amministrazioni interessate.