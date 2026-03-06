Sicurezza in strada il monito | I comportamenti corretti vanno ricordati ai ciclisti ma anche agli automobilisti

L’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale ha avviato una nuova campagna rivolta a ciclisti, automobilisti e pedoni, sottolineando l’importanza di rispettare le regole di comportamento in strada. L’obiettivo è ricordare a tutti i gruppi di utenti di adottare comportamenti corretti per garantire maggiore sicurezza. La campagna si rivolge a ciascun gruppo con messaggi specifici e mirati.

Nuova campagna dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, pensata su misura per ciascuno dei tre gruppi. Questa mattina, a Cesena, in piazza del Popolo, è stata presentata la sezione dedicata ai ciclisti.