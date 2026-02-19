Strade pericolose I cittadini si mobilitano | Questa città ’punisce’ i pedoni e i ciclisti
Un incidente tra un’auto e un ciclista nella rotatoria di Piazzale Natale Bruni ha causato il ricovero in terapia intensiva del giovane coinvolto. La collisione, avvenuta poco prima delle 13 di martedì, ha acceso i timori sulla sicurezza delle strade cittadine. Le associazioni Modena30 e Aria criticano le strade troppo pericolose, affermando che puniscono pedoni e ciclisti. La comunità si prepara a manifestare per chiedere interventi immediati e più controlli. La questione resta urgente, mentre i residenti aspettano risposte concrete.
In seguito all’incidente avvenuto poco prima delle 13 di martedì nella rotatoria di Piazzale Natale Bruni, che ha coinvolto un’automobile e un ciclista – ora ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara con prognosi riservata – le associazioni della campagna Modena30 e la rete Aria chiamano a raccolta la cittadinanza per una mobilitazione collettiva. E sono davvero tanti gli incidenti che purtroppo coinvolgono soprattutto pedoni e ciclisti, ma non solo. La manifestazione, che punta a rivendicare la strada come luogo di relazione e di vita, si aprirà sabato al Parco Novi Sad con l’incontro dei ’Senza Rotelle’, dedicato a famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
