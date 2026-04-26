Stosa all’assalto della capolista Lucca In casa rossoblù c’è voglia di impresa
Oggi alle 18 al PalaCorsoni si gioca l’ultima partita di regular season tra Stosa e capolista Lucca, che da diversi mesi occupa la prima posizione nel girone. La squadra di casa vuole ottenere un risultato importante contro la formazione che guida la classifica. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con la Stosa determinata a mettere in campo il massimo impegno.
L’ultima partita di regular season è di quelle da circoletto rosso. Oggi alle 18 al PalaCorsoni la Stosa affronta la capolista BCL Lucca, una formazione che con merito guida la classifica del girone da alcuni mesi. In palio per i rossoblù c’è la quarta posizione finale in classifica, un posto che consentirebbe ai virtussini di affrontare i prossimi play-off con la eventuale bella in casa nel primo turno. Lucca, sconfitta domenica scorsa in casa da Grantorino, deve vincere per ottenere il primo posto o in alternativa, in caso di sconfitta, sperare in una battuta d’arresto della Mens Sana visto che nonostante la differenza canestri in parità negli sconti diretti, sarebbe prima con quasi tutte le altre combinazioni in cui verrebbe calcolato il quoziente canestri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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