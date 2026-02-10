Medici territorio | Convenzionati assenti da documento Regioni sul personale

I medici di famiglia, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali protestano perché nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni non si parla dei loro stipendi e delle loro assunzioni. I rappresentanti di queste categorie criticano duramente il testo, giudicandolo vuoto di proposte concrete per il personale. Sembra che le regioni abbiano dimenticato di includere le richieste dei medici che lavorano sul territorio, lasciandoli in una situazione di incertezza.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.