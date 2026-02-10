Medici territorio | Convenzionati assenti da documento Regioni sul personale
I medici di famiglia, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali protestano perché nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni non si parla dei loro stipendi e delle loro assunzioni. I rappresentanti di queste categorie criticano duramente il testo, giudicandolo vuoto di proposte concrete per il personale. Sembra che le regioni abbiano dimenticato di includere le richieste dei medici che lavorano sul territorio, lasciandoli in una situazione di incertezza.
(Adnkronos) – Medicina convenzionata? "Assente". I sindacati dei medici famiglia (Fimmg), dei pediatri di libera scelta (Fimp) e gli specialisti ambulatoriali (Sumai) "guardano con rabbia mista a delusione al documento di proposte approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza delle Regioni, che nelle intenzioni dichiarate punta a rafforzare l'attrattività del Servizio sanitario nazionale, fermare l'emorragia di. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
