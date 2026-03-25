Assicurazione paga il danno | sei obbligato a riparare l’auto dopo un incidente?

In seguito a un incidente, l'assicurazione può coprire i costi del danno, ma non è previsto un obbligo legale di riparare l'auto. Anche se la compagnia ha già effettuato il pagamento, il proprietario del veicolo non è obbligato a procedere con le riparazioni. La decisione di riparare o meno l'auto rimane a discrezione del proprietario stesso.

Non esiste un obbligo di riparazione auto dopo un sinistro anche se l’assicurazione ha già liquidato il danno. Il risarcimento può essere riconosciuto senza intervento sul veicolo, ma non è una somma libera: resta legato al danno effettivamente dimostrato e ai criteri di quantificazione applicati in perizia. Se manca una spesa documentata, l’importo non è ancorato a un costo reale ma a una stima. È su questa differenza che le compagnie intervengono più spesso, riducendo la liquidazione o contestando le richieste non coerenti con il valore del veicolo. Assicurazione paga il danno: si è obbligati a riparare l’auto dopo il sinistro?. Il pagamento del risarcimento non comporta l’obbligo di riparare il veicolo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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