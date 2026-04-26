Stop alla distruzione dell' invenduto | la rivoluzione forzata del retail

Il settore retail sta attraversando un cambiamento significativo con l’introduzione di nuove norme che vietano la distruzione dell’invenduto. Questa decisione mira a ridurre gli sprechi e a promuovere pratiche più sostenibili nel mercato. Le aziende devono ora trovare soluzioni alternative alla distruzione di prodotti non venduti, mentre le autorità promuovono un approccio diverso alla gestione delle scorte invendute nel settore commerciale.

Milano, 26 aprile 2026 – Il modello economico lineare “produci, vendi e distruggi” è ufficialmente al tramonto. Con l'adozione definitiva del Regolamento Ue sulla Progettazione Ecocompatibile, l'Unione Europea ha introdotto un divieto senza precedenti: la distruzione di prodotti t essili, calzature e accessori invenduti. Questa misura colpirà inizialmente le grandi imprese dal 2026, estendendosi progressivamente alle medie imprese, lasciando fuori solo le realtà micro e piccole. Un cambiamento nel Dna aziendale. Per anni, il settore del lusso e del fast-fashion ha utilizzato la distruzione dello stock in eccesso come uno strumento di gestione del valore: incenerire i capi non venduti serviva a evitare la saturazione dei mercati secondari ( outlet e stockisti ) che avrebbe potuto svalutare l'immagine del brand.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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