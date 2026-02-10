UE contro lo spreco tessile | stop alla distruzione di abiti invenduti dal 2026 via libera all’economia circolare

L’Unione Europea annuncia una nuova regola per il settore tessile. Dal 19 luglio 2026, le aziende non potranno più distruggere abiti e scarpe invenduti. La misura mira a ridurre le emissioni di CO2, che finora si calcola siano paragonabili a quelle di un intero paese come la Svezia. La decisione punta a promuovere un’economia più circolare e sostenibile.

L'Unione Europea interviene con forza contro lo spreco nel settore tessile: a partire dal 19 luglio 2026, le aziende non potranno più distruggere capi di abbigliamento e scarpe invenduti, una pratica che genera ogni anno emissioni di CO? paragonabili a quelle di un intero paese come la Svezia. La misura, parte del più ampio Regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR), mira a promuovere un'economia circolare e a ridurre l'impatto ambientale di un'industria spesso accusata di favorire il fast fashion. La decisione della Commissione europea, analizzata da esperti del settore, segna un punto di svolta nella lotta contro gli sprechi e l'inquinamento derivanti dal ciclo produttivo dell'abbigliamento.

