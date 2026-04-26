Stop al centro commerciale | il Tar blocca il cambio di destinazione

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha emesso una sentenza che vieta la modifica della destinazione d'uso di un edificio agricolo a Favara. La decisione riguarda il blocco del passaggio da uso rurale a centro commerciale. La sentenza si basa su questioni legate alla trasformazione dell'immobile e al rispetto delle normative vigenti. La vicenda riguarda un edificio situato nella zona interessata, e il provvedimento ha effetto immediato.

? Cosa sapere Il Tar Sicilia di Palermo blocca il cambio di destinazione d'uso a Favara.. La sentenza impedisce la trasformazione di un edificio agricolo in centro commerciale.. Il Tar Sicilia di Palermo ha respinto i ricorsi presentati dai privati contro il Comune di Favara, bloccando definitivamente la trasformazione di un immobile agricolo in una media struttura di vendita nel territorio confinante con Agrigento. La decisione giudiziaria chiude una lunga disputa legale riguardante un’area situata al confine tra i due comuni. Il progetto in questione prevedeva il cambio di destinazione d’uso di un edificio, originariamente concepito per la lavorazione e la vendita di agrumi, con l’obiettivo di instaurare un centro commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop al centro commerciale: il Tar blocca il cambio di destinazione Face à L'URGENCE climatique : la montée de la DÉSOBÉISSANCE civile - Docu Complet - Y2 Notizie correlate Stop al biogas a Cavarzere: il TAR blocca l’impianto per tutela sanitaria? Cosa sapere Il TAR Veneto blocca l'impianto biogas di Martinelle Energia Srl a Cavarzere. Leggi anche: Stadio Roma, il TAR blocca Pietralata: stop al taglio degli alberi e ai sondaggi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Case della Comunità: stop al medico che lavora da solo. Agenas pubblica le linee d’indirizzo sulle équipe multidisciplinari. Dalla leadership condivisa al monitoraggio degli esiti. Ecco le novità; Ospedale Binaghi, via al trasferimento di Fisica sanitaria e vaccinazioni: il 28 aprile lo stop; Presto l'Ai busserà alle porte della stop-motion, ma la guideremo, dice Peter Lord; Frosinone, volata di fine mandato per Mastrangeli: cosa resta del programma a un anno dalla scadenza elettorale. Ikea di Afragola, stop alle pulizie al centro commerciale: c’è lo sciopero degli addettiStop alle pulizie al centro commerciale Ikea di Afragola: c'è lo sciopero degli addetti della Service Key, la società che gestisce in appalto il servizio. I lavoratori dalle 5 di questa mattina, sabat ... fanpage.it Stop ai centri commerciali, per il Tar sono troppi: Sentenza storicaMERATE – Sono già troppi e troppo vicini, no a nuovi supermercati e maxi autosaloni a Merate. Lo hanno deciso di giudici del Tar della Lombardia, che hanno bocciato il ricorso presentato dai soci di ... ilgiorno.it La delusione per lo stop col Como, ma anche la soddisfazione per la promozione in serie C dell’Ostiamare, di cui DDR è presidente: “Mi scoppia il cuore” - facebook.com facebook Lo stop al traffico fino alle 5 del mattino: le strade alternative. x.com