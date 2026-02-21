Liquami non trattati sparsi in campi e canali | stop ai vertici dell' impianto a biogas

I liquami non trattati sono stati trovati sparsi in campi e canali vicini all’impianto di biogas di Chiari, causando sdegno tra i residenti. La scoperta ha portato alla sospensione dei responsabili dell’impianto, accusati di aver provocato l’inquinamento ambientale. Le analisi mostrano livelli elevati di sostanze nocive nelle acque circostanti, preoccupando le autorità locali. La questione rimane aperta mentre si cercano soluzioni per fermare il danno ambientale.

Misure cautelari interdittive per 12 mesi nei confronti di quattro persone, indagate per traffico illecito di rifiuti e falso: digestato sparso su 400 ettari o sversato nei canali, impianto sequestrato Nuovo sviluppo nell’inchiesta “Nitrati fantasma” sul presunto traffico illecito di rifiuti legato a un impianto di biogas di Chiari. I carabinieri forestali di Iseo hanno eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia, che dispone misure cautelari interdittive per 12 mesi nei confronti di quattro persone, tra vertici aziendali e responsabili operativi del sito già sequestrato. Gli indagati – accusati a vario titolo di traffico organizzato di rifiuti, falso in atto pubblico, smaltimento illecito e impedimento ai controlli – non potranno esercitare attività d’impresa né ricoprire incarichi direttivi in società per tutta la durata della misura.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sparse in campi e canali 83 piscine di liquami non trattati: sigilli a un impianto di biogasQuesta mattina i carabinieri hanno sigillato un impianto di biogas a Chiari, nel Bergamasco. Rifiuti liquidi smaltiti nei campi e canali. Sequestrato impianto di biogas a ChiariLa polizia ha sequestrato un impianto di biogas a Chiari, in provincia di Brescia. Come funziona un impianto di biogas #agricoltura #trattori #biogas Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Nei guai 4 bresciani, amministratori e gestori dell'impianto. In quali Comuni sono stati sversati i liquami e il nome dell'azienda sotto sequestro - facebook.com facebook