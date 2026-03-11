Il Garante multa Acea Energia | contratti luce e gas attivati senza consenso

Il Garante della privacy ha multato Acea Energia, società del gruppo Acea che si occupa di energia elettrica e gas, per aver attivato contratti luce e gas senza il consenso dei clienti. La decisione si basa sull’uso di dati personali errati o non aggiornati, che sono stati impiegati senza autorizzazione. La sanzione riguarda specificamente pratiche di gestione dei dati e attivazioni non conformi alle normative sulla privacy.

Il Garante della privacy ha sanzionato Acea Energia, società del gruppo Acea specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas, ritenendola responsabile per l'uso improprio di dati personali inesatti o non aggiornati. Circa 1.200 persone sono state coinvolte, con i loro dati utilizzati per stipulare contratti di fornitura mai richiesti. Secondo l'autorità, Acea non ha adottato le misure necessarie per prevenire utilizzi fraudolenti dei dati né per vigilare sull'operato delle società esterne incaricate di raccogliere potenziali clienti. I dati venivano acquisiti da agenti porta a porta dipendenti da aziende esterne a cui Acea aveva affidato la ricerca di nuovi clienti.