Stasera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay, Roberta Valente si occuperà di due casi complessi. Il primo riguarda l’eredità di una donna anziana che Vito conosce bene, mentre il secondo vede coinvolto Stefano, che si trova in una relazione clandestina con Leda. La puntata si concentrerà su situazioni legali e personali che vedono protagonisti diverse persone coinvolte in questioni di famiglia e segreti.

Q uesta sera (alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay ) Roberta Valente deve occuparsi di due casi delicati: il primo riguarda l’eredità di un’anziana che Vito conosce bene. La Fiat 500 della defunta spetta alla figlia che non ha mai incontrato e che ora potrebbe conoscere la verità su sua madre. Il secondo vede protagonista un ragazzo con sindrome di Down rimasto orfano. Filippo a chi verrà affidato? Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Roberta Valente” Stefano è in piena crisi prematrimoniale Ma il caso più difficile è quello che riguarda la vita personale di Roberta: Stefano ha perso la testa per Leda e il matrimonio potrebbe saltare.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stefano è travolto dalla relazione (clandestina) con Leda

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