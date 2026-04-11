Durante un’intervista a Verissimo, Stefano Corti ha parlato della fine della relazione con Bianca Atzei, spiegando che non sono riusciti a far funzionare il rapporto. Ha ammesso che il dolore provato non è ancora passato e che una separazione recente comporta ancora emozioni intense. La loro storia si è conclusa da poco, rendendo difficile parlarne senza coinvolgimento emotivo.

La confessione a Verissimo: “Il dolore non è ancora passato”. Una separazione recente, ancora aperta, ancora difficile da raccontare senza emozione. Stefano Corti, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della fine della relazione con Bianca Atzei. Parole misurate, ma cariche di verità: “Non è ancora passato il dolore”, ha ammesso senza filtri. La rottura, avvenuta lo scorso settembre, è ancora troppo vicina per essere archiviata. Il tempo, dice, aiuta. Ma non basta ancora. Una separazione senza colpevoli: cosa è successo davvero. Nessun tradimento, nessuno scandalo. A dividere la coppia, ha spiegato Corti, sono stati semplicemente i caratteri.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefano Corti sulla fine della relazione con Bianca Atzei: ‘Non siamo riusciti a far funzionare la relazione’

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