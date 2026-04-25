Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in programmazione dal 26 aprile al 2 maggio 2026, il personaggio di Halit Argun intraprende una relazione segreta con Leyla. La relazione avviene senza il consenso di Yildiz Yilmaz, che si trova all’oscuro di quanto accade. La narrazione si concentra su questo rapporto clandestino e sulle sue conseguenze per i personaggi coinvolti.

© Fox Turchia Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit Argun cade infatti tra le braccia di Leyla e comincia una relazione clandestina con lei alle spalle di Yildiz Yilmaz. L’imprenditore inizia così a trascorrere tutte le notti fuori casa e rischia di scordarsi il compleanno della moglie. Tuttavia, Halit continua ad essere inconsapevole del fatto che Leyla si è alleata con?ahika Ekinci per distruggere il suo matrimonio. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al giovedì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.10.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026: Halit comincia una relazione clandestina con Leyla

Notizie correlate

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026: Kaya si allea con Nadir contro Halit© US MediasetUna nuova alleanza prende il via nelle prossime puntate di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Halit si allea con ?ahika per contrastare Ender e Nadir© US MediasetUn’alleanza inaspettata movimenta le prossime puntate di Forbidden Fruit.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 27 aprile al 3 maggio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026; Forbidden fruit, le trame dal 13 al 19 aprile 2026; Forbidden Fruit, Yildiz passa all’attacco: cosa succede dal 20 al 26 aprile.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 25 aprile al 1 maggio 2026: Yigit abbandona Lila in autostradaLe conseguenze della lite tra Yigit e Lila al centro delle trame Forbidden fruit puntate in onda dal 25 aprile al 1° maggio su Canale 5. superguidatv.it

Anticipazioni Forbidden Fruit, 20-26 aprile 2026: Lila e Yigit scoperti da Halit e Yildiz sempre più gelosaLila e Yigit tornano insieme, ma Halit non è per nulla felice. Intanto la gelosia di Yildiz sembra farsi ogni giorno più forte. Scopriamo le ... alfemminile.com

«Non voglio più restare indietro, questa volta devo farmi trovare pronta. » Le ultime puntate di "Forbidden Fruit" trasmesse nel primo pomeriggio su Canale 5 e su Mediaset Infinity hanno cambiato parecchio le carte in tavola. Yildiz, all’improvviso finita sotto i rifl - facebook.com facebook