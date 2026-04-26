Stefano De Martino Affari Tuoi allunga la domenica | ecco cosa accade

Il programma televisivo Affari Tuoi prosegue la sua programmazione domenicale, ampliando la fascia oraria in prima serata. La conduzione è affidata a Stefano De Martino, che continua a guidare il game show con regolarità. La trasmissione viene trasmessa anche nel giorno di domenica, offrendo così un’estensione della sua presenza sul palinsesto televisivo. La messa in onda si svolge come di consueto, con eventuali variazioni di orario.

Affari Tuoi allunga la domenica: con Stefano De Martino il game show conquista ancora più spazio in prima serata. Il successo si misura anche dal tempo che gli viene concesso. E nel caso di Affari Tuoi, il segnale è chiarissimo: la domenica sera il celebre game show si allunga fino alle 22:00, confermando il momento d’oro del programma e la crescente centralità di Stefano De Martino nel panorama televisivo italiano. Una scelta che non passa inosservata e che racconta molto più di una semplice variazione di palinsesto. Significa fiducia, ascolti solidi e soprattutto una risposta del pubblico che continua a premiare il format con entusiasmo costante.🔗 Leggi su 361magazine.com

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