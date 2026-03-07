Affari Tuoi cambiamento storico per il programma di Stefano De Martino | ecco cosa sta per succedere

Nella prossima stagione, Affari Tuoi subirà un cambiamento significativo con uno studio completamente rinnovato e un format più orientato allo spettacolo. Il programma, condotto da Stefano De Martino, introdurrà nuove modalità di gioco e un allestimento diverso rispetto alle edizioni precedenti. La produzione ha annunciato che queste modifiche interesseranno sia gli aspetti estetici sia la struttura del game show.

Affari Tuoi è da anni uno dei pilastri dell' access prime time Rai, capace di unire gioco, tensione e intrattenimento familiare. Un format solido, riconoscibile, che ha attraversato diverse conduzioni mantenendo intatta la propria identità. Con l'arrivo di Stefano De Martino alla guida, il programma ha già mostrato una nuova energia, fatta di ritmo, ironia e maggiore interazione con il pubblico in studio.

