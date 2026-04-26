Un appuntamento imperdibile per gli amanti della narrativa storica: martedì 28 aprile alle ore 18:00, a Pisa, nella suggestiva cornice dell’Archivio di Stato, Palazzo Toscanelli (Lungarno Mediceo 17), si terrà la presentazione del romanzo L’alba dei leoni, terzo capitolo della celebre saga dei Florio. L’autrice Stefania Auci dialogherà con la giornalista Chiara Cini, accompagnando il pubblico alla scoperta delle origini di una delle famiglie più affascinanti della storia italiana. L’evento in collaborazione con la libreria indipendente Fogola, a ingresso libero fino a esaurimento posti, promette di essere un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce dell’autrice il nuovo racconto dei Florio, in una location di grande fascino come la Sala dell’Archivio di Stato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefania Auci all'Archivio di Stato per presentare "L'alba dei leoni"

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