L’autrice Stefania Auci terrà due incontri pubblici per presentare il suo nuovo romanzo, “L’alba dei Leoni”. Il primo evento si svolgerà lunedì 30 marzo alle 17,30 presso l’Auditorium F del Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. La scrittrice discuterà del suo ultimo libro con il pubblico presente e firmerà copie.

L'autrice Stefania Auci presenterà il suo nuovo libro L’alba dei Leoni (Nord) lunedì 30 marzo alle 17,30 a Reggio Calabria a Palazzo Alvaro, Auditorium F. Perri in dialogo con Giuseppe Caridi e Teresa Scordino, e martedì 31 marzo alle 18 a Bagnara Calabra nella Terrazza Palma d’oro, sul Lungomare in dialogo con Maria Rosa Gioffré e Roberta Macrì. Bagnara Calabra è un pugno di terra rubato alla montagna, stretto tra rocce e mare. Scuro, compatto, chiuso. Ma è così, ed è la casa della famiglia Florio. Niente è facile, per loro, ogni cosa deve essere difesa con fatica e determinazione: dalla forgia di Vincenzo, uomo duro come il ferro che lavora, all’amore che Rosa, sua moglie, ha per i tanti figli che ha avuto e per i tanti che ha perso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "L’alba dei Leoni": doppio incontro con l'autrice Stefania Auci

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