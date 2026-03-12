L' alba dei Leoni | come nacque il mito dei Florio nel nuovo romanzo di Stefania Auci

In questo nuovo romanzo, Stefania Auci riprende la saga dei Florio, una famiglia siciliana diventata simbolo di successo e potere. La narrazione ripercorre le origini e le prime fasi di crescita dei protagonisti, offrendo uno sguardo dettagliato sulla loro evoluzione nel contesto storico. La scrittrice si concentra sugli eventi che hanno segnato i primi passi della famiglia, mantenendo uno stile coinvolgente e diretto.

Con L’alba dei Leoni, Stefania Auci torna alla saga che ha conquistato milioni di lettori, quella inaugurata con I leoni di Sicilia e proseguita con L’inverno dei leoni. Ma questo nuovo capitolo non è semplicemente un’aggiunta alla storia della famiglia Florio: è piuttosto un ritorno alle origini, un movimento circolare che chiude il racconto riportandoci al punto da cui tutto è partito.Se nei romanzi precedenti abbiamo assistito alla grandezza, allo splendore e anche al declino dei Florio nella loro Sicilia opulenta e contraddittoria, qui la storia arretra nel tempo, quando ancora nulla lascia intuire l’ascesa di quella che diventerà una delle dinastie imprenditoriali più importanti d’Europa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Stefania Auci, autrice della fortunata saga dei Florio, ci racconta le origini della dinastia e l'ultimo romanzo L'alba dei leoni. L'intervistaNe abbiamo seguito l’irresistibile ascesa, il dominio commerciale, lo splendore mondano e poi il lento declino.

“L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria con le origini della saga dei FlorioDopo aver conquistato oltre un milione e mezzo di lettori, Stefania Auci torna in libreria con “L’alba dei Leoni.

Altri aggiornamenti su Stefania Auci

Temi più discussi: Stefania Auci presenta L'alba dei leoni. La saga dei Florio; Stefania Auci: Ecco quello che non sapete dei Florio, il Sud vittima di una narrazione falsata; Dalla mostra su Lidia Poët all'incontro con Stefania Auci, la ricca settimana della Biblioteca Alliaudi di Pinerolo; Stefania Auci: Vi spiego perché i cattivi de I Viceré sono più attuali del Gattopardo.

Stefania Auci presenta L'alba dei leoni. La saga dei FlorioÈ la scrittrice siciliana Stefania Auci la protagonista del quarto appuntamento del ciclo Un Palazzo di libri . Venerdì 6 marzo 2026, presenta a partire dalle ore 18.30 nella Sala del Maggior Consigli ... mentelocale.it

Classifica dei libri più venduti della settimana: il ritorno di Stefania Auci in prima posizioneL'alba dei leoni torna in prima posizione. Scopri la classifica completa dei 10 libri più venduti nella settimana dal 23 febbraio all'1 marzo. mam-e.it

Ottant’anni fa il primo voto delle donne in Italia, alle elezioni amministrative del 10 marzo del 1946. Non fu un passaggio scontato né indolore, come ricorda la scrittrice Stefania Auci. Quelle donne che parteciparono per la prima volta al voto seppero trasmetter x.com

“L’alba dei Leoni” Stefania Auci (ed.Nord) Ci sono libri che raccontano una storia e libri che ti fanno sentire dentro la storia. La Auci è stata ancora una volta capace di trasportarmi tra le pagine del suo nuovo romanzo e farmi sentire a fianco dei protagonisti fac facebook